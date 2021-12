Palermo-Monopoli: al “Barbera” anche il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli

Il presidente della Lega Pro assisterà al match Palermo-Monopoli, in programma alle ore 20:30 allo Stadio "Renzo Barbera"

Poco più di nove ore e sarà Palermo-Monopoli. E' un vero e proprio scontro diretto quello in programma alle ore 20:30, allo Stadio "Renzo Barbera". In palio il secondo posto della classifica del Girone C, occupato attualmente proprio dagli uomini di Alberto Colombo, a +1 dai rosanero. Chi sarà al "Barbera" per assistere al match valevole per la diciassettesima giornata di Serie C è anche Francesco Ghirelli.