Palermo-Monopoli 2-0: Fella show, gol ed assist per il raddoppio di Valente

Buon primo tempo della compagine di Filippi che convince sul piano dell'intensità e della qualità del gioco espresso. Apre Fella dal dischetto, quindi l'ex di turno ispira il raddoppio firmato Valente

Compagine rosanero reduce dalla sconfitta senza appello subita all' "Erasmo Iacovone"contro il Taranto e desiderosa di riscattare la prova opaca fornita al cospetto della compagine di Laterza. Biancoverdi che volano sulle ali dell'entusiasmo dopo le tre vittorie consecutive ed il relativo primato conquistato nel girone C della Lega Pro. Turnover massiccio su entrambi i fronti, il match rappresenta un'occasione propizia per testare condizione e peculiarità dei profili fin qui meno impiegati in campionato.

Palermo che confeziona la prima concreta chance al decimo minuto: bravo Silipo a calciare dal limite col mancino impegnando Guido Fella fallisce il tap-in da due passi, ma l'ex di turno era in posizione di off-side. Medesimi protagonisti allo scoccare del ventesimo minuto: Silipo calibra bene una punizione dal versante destro all'altezza della trequarti, Fella viene steso in the box e l'arbitro decreta il calcio di rigore. Il jolly offensivo di Filippi trasforma con freddezza dagli undici metri e porta avanti i suoi. In trance agonistica, l'ex Avellino si spende in pressing alto e sfrutta un'incertezza della difesa ospite in disimpegno, percussione ed assist al bacio per Valente che firma il raddoppio con un diagonale chirurgico.