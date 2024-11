Palermo, Moggi: “Può darsi che Brunori non abbia feeling con Dionisi. Strano che non giochi”

LA SERIE B

L'ex bianconero ha parlato della B e dei rosanero, soprattutto della situazione Brunori: "Il Pisa è una squadra di categoria buona e ha dirigenti che sanno il fatto loro. La differenza nelle società la fanno i dirigenti e li ci sono persone che sanno fare il loro mestiere. Il Pisa ha tentato per diversi anni, questo può essere l’anno buono. Una città come Pisa merita la A, Pippo è forte è un ottimo allenatore, uno di quello che dice quello che pensa. Ma la qualità del gioco non lascia dubbi. Brunori a Palermo era quello che segnava più gol di tutti, strano che non giochi. La piazza merita altro. De Sanctis come direttore di esperienza ne ha, bisogna vedere cosa gli mettono a disposizione. L’abilità di un dirigente dipende anche da cosa dà il club e a come utilizza le risorse, se poi non sa fare neppure quello è un altro discorso, ma è difficile dare un giudizio. Sicuramente Brunori è un giocatore importante e l’età è ancora dalla sua, può darsi che non ci sia feeling con l’allenatore. Dovrà essere brava la società a capire di chi sia la ragione se del giocatore o del tecnico. Se la squadra non va e se Brunori non gioca per volere dell’allenatore o dai ragione al tecnico o lo cacci - ha concluso - perché non sa mettere in campo i giocatori".