Palermo, modulo ed interpreti: i rosanero di Corini in campo così?

Ufficializzato nei giorni scorsi Fabio Lucioni, entro la prossima settimana dovrebbero essere annunciati anche Ceccaroni (a parametro zero dal Venezia), Vasic, Insigne e Mancuso. Di questi, "è Insigne quello che lascia pensare più degli altri che il modulo base del Palermo che nascerà in Trentino sarà il 4-3-3". L'ex Benevento, che approderà al Palermo dopo la promozione in Serie A conquistata con la maglia del Frosinone, è un esterno puro che può agire all'occorrenza anche da seconda punta o sulla trequarti. "Ma sarebbe illogico prendere un giocatore del suo calibro per poi schierarlo in un ruolo non suo". Stesso discorso per Di Mariano, che la scorsa stagione - prima dello stop per infortunio - si è ritrovato a giocare da seconda punta o da esterno in un centrocampo a cinque, snaturando le proprie caratteristiche. Mancuso, che è in arrivo dal Monza, può giocare sia da prima punta (come vice-Brunori), sia al fianco del bomber italo-brasiliano, così come Soleri, nonostante il suo futuro sia ancora tutto da scrivere.