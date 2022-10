Palermo, Modena non è un bivio per Corini: City Group nota progressi. Tegola Elia…

Penultimo posto in classifica, vittoria che tarda ad arrivare, nove punti totalizzati in dieci gare. Quindici gol subiti e soltanto nove reti all'attivo. Numeri che certificano l'avvio di stagione stentato e deludente del Palermo di Eugenio Corini. Matricola che annaspa, attanagliata da criticità di varia natura, in questo estenuante e complesso campionato di Serie B. Il doppio turno casalingo, contro Pisa e Cittadella, ha portato in dote appena due pareggi ed i propositi di sollecito rilancio del Palermo sono purtroppo rimasti tali alla prova del campo. Nonostante una folta corrente di dissenso, con buona parte della tifoseria che auspica un cambio di guida tecnica, la posizione di Corini pare rimanere ancora salda. Come sottolinea l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, da Manchester non è arrivato nessun input in senso avverso me la gara di Modena, per quanto delicata, non costituirà un bivio decisivo per il futuro dell'allenatore di Bagnolo Mella. A meno di clamorose disfatte in terra emiliana, quindi, Corini resterà al suo posto. Proprietà e management apprezzano la qualità del lavoro settimanale di Corini, riconoscendo alla squadra piccoli ma tangibili progressi sul piano dell'intensità e del carattere nelle ultime due settimane. Tuttavia il Palermo deve invertire in fretta il trend, fare risultato pieno quanto prima e dare seguito a questi flebili segnali con prestazioni di ben altro tenore per cambiare la sua preoccupante classifica. Corini ha mutato sistema di gioco ed interpreti, forse spiazzato dal rendimento opaco di calciatori di livello come Stulac e Saric che avrebbero dovuto elevare cifra tecnica e di personalità di questa rosa. Big utilizzati col contagocce nelle ultime due gare, al contrario di Di Mariano quasi sempre in campo e raramente decisivo. Col Cittadella ha debuttato Devetak nella ripresa sul binario mancino. Alla trasferta di Modena seguirà la sfida del Barbera contro il Parma, quindi altro scontro salvezza a Cosenza. Apprensione per la diagnosi dell'infortunio al ginocchio di Salvatore Elia, non vi sono ancora riscontri ufficiali ma pare filtrare un certo pessimismo. L'assenza dell'esterno offensivo, tre gol all'attivo ed una certa continuità di rendimento, costituirebbe un'altra tegola non da poco per il tecnico del Palermo.