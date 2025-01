Palermo-Modena, i convocati: Torna Diakité, out Insigne. Ok Desplanches

I calciatori del Palermo convocati dal tecnico rosanero per la sfida in programma domenica alle 15:00

Sono stati diramati i convocati di Dionisi per la sfida contro il Modena. Tornano Diakité e Peda, non sarà disponibile Insigne a causa di un risentimento muscolare accusato nel corso dell’allenamento odierno. L'esterno si aggiunge alla lista di non disponibili composta da Gomis, Blin, Di Mariano, Di Francesco e Di Bartolo.