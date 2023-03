Palermo-Modena, i convocati di Corini: ok Di Mariano, c’è un Under 17

Ancora poche ore e sarà Palermo-Modena, sfida valida per la trentesima giornata del campionato di Serie B. Sono 22 i convocati dal tecnico Eugenio Corini per il match che andrà in scena questa sera al "Renzo Barbera". Nell'elenco anche l'attaccante della formazione Under 17, classe 2006, Salvatore Di Mitri, che indosserà la maglia numero 47.