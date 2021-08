Palermo, Mirri: “Se trovo uno serio venderò. Ruolo Perricone e verità su Di Piazza”

"Le manifestazioni d'interesse? In certi casi si tratta di film già visti anche perché i personaggi a volte ritornano": le dichiarazioni del presidente del Palermo

FILM GIA' VISTI -"Se è vero che la mia preferenza andrebbe a chi in futuro mi farebbe restare in società? Certamente no. Io sarei felicissimo di tornare a fare il tifoso. Ho la mia azienda e i miei interessi. Non sono nato per fare il presidente. Ho altri obiettivi nella vita. Ci sono presidenti, penso a Preziosi o Lotito, che puntano e restarlo a vita. Io no. Le manifestazioni d’interesse restano tali o avranno sviluppi futuri? Stiamo lavorando su queste, ma Lazard non fa scattare il semaforo verde e noi non andiamo avanti. Abbiamo chiesto solidità economica e un programma per il futuro. In certi casi si tratta di film già visti anche perché i personaggi a volte ritornano. Se non sono andati bene prima non è facile che vadano bene adesso. Per restare in tema cinematografico cerchiamo prime visioni e non repliche".