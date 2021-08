Palermo, Mirri: “Scommetto su Silipo. Lucca? Con Lorenzo avremmo vinto i play-off”

L'addio di Lorenzo Lucca, la riconferma di Giacomo Filippi, la costruzione del nuovo centro sportivo: le dichiarazioni rilasciate dal presidente del Palermo

FILIPPI E LA SQUADRA - "Cosa ci ha spinti a confermare Filippi? I risultati. La nostra è stata un scelta coraggiosa che ha portato i suoi frutti. Filippi ha dimostrato di avere i numeri per potere restare. Se c’è un calciatore del Palermo sul quale scommette? A me piace Silipo. L’anno scorso ho scommesso su Lucca e ho vinto la scommessa con gli interessi. Lucca non si poteva trattenere? Ci abbiamo provato in tutti i modi, ma aveva l’ambizione di andare in B. Se non si fosse infortunato avremmo vinto i play off e lui sarebbe rimasto. È più divertente fare il tifoso o il presidente del Palermo? Sicuramente fare il tifoso, ma da presidente ho la possibilità di migliorare il futuro della squadra".