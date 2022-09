Palermo, Mirri: “Manchester fa parte di un percorso. Serie A? City Football Group…”

Le dichiarazioni rilasciate dal presidente del Palermo FC Dario Mirri

Dal ritiro di Manchester, il presidente del Palermo FC Dario Mirri, ha raccontato ai microfoni di Sky Sport l'esperienza d'oltremanica che il club di viale del Fante, sta vivendo all'Etihad Campus, casa dei citizens di Pep Guardiola. Di seguito le dichiarazioni del numero uno rosanero, tra progetti ed obiettivi della società targata City Football Group.

IL PALERMO NELLA CASA DEL CITY - "Essere qui oggi è la prosecuzione di un percorso che avevo sognato. Credo che non era neanche immaginabile che dopo 3 anni il Palermo dalla Serie D si sarebbe oggi trovato a Manchester nel Centro Sportivo più adatto al Mondo per fare calcio ad altissimi livelli per cui devo dire che è più di un sogno per me, sia da Presidente che da appassionato. E' chiaro però che tutto questo ce lo dobbiamo meritare"

TORNARE IN ALTO - "Il sogno è quello tra 5 anni di riuscire ma sappiamo che sarà potenzialmente un percorso lungo, se poi gli anni saranno 4 o 6 lo capiremo strada facendo. Sicuramente siamo consapevoli che ci vuole del tempo. Dobbiamo avere la pazienza di costruire le fondamenta. Poi anch'io il Palermo lo immagino in alto ed è ovvio che il mio auspicio è quello di riportarlo il prima possibile lì dove siamo stati per tanti anni e dove la città merita".

LA FORZA DI RIALZARSI - "La mia storia è particolare. Il Palermo nei primi anni 70 va in Serie A grazie a mio Zio Renzo Barbera ma io ero troppo piccolo in quegli anni e quindi non ho un ricordo. Ho vissuto quindi per 35 anni convinto che non avrei mai visto la squadra della mia città in Serie A perché quando per tutto questo tempo una cosa non succede, hai il dubbio che realmente questo qualcosa possa mai verificarsi. Per cui quella sera della prima storica promozione con la Triestina ricordo che mi è sembrato inverosimile. Gli anni a seguire sono stati meravigliosi, purtroppo poi siamo caduti, ora ci siamo rialzati e vogliamo tornare dove eravamo e dove per tutti questi anni abbiamo sognato di arrivare".

GARANZIA CITY GROUP - "Oggi ho la consapevolezza di aver visto il Palermo in Serie A e quindi la certezza che il City Footbal Group ci aiuterà per ritornare dove eravamo".

L'AMORE PER IL PALERMO - "Per me Brunori è meglio di Haaland (ride) quindi sgombriamo il campo dagli equivoci. Per me chiunque ha la maglia del Palermo addosso, quindi che sia Brunori Doda o Crivello per intenderci, davvero... chiunque è meglio di qualsiasi altro che gioca altrove. La differenza sostanziale la fa la maglia rosanero. L'affetto che provo per il Palermo, l'amore, la passione ed il coinvolgimento è quasi come quello che un genitore può provare per un figlio. Lo dissi tre anni fa, è un pezzo troppo importante della mia vita come lo è per tanti palermitani, poiché la squadra della nostra città rappresenta anche il nostro orgoglio. Quello che siamo e quello che vogliamo essere