Palermo, Mirri: “Lucca ricorda Ibrahimovic. Centro sportivo? Top per crescere”

Le parole del presidente rosanero che ha analizzato l'avvio di stagione, dato un parere su Lucca e detto la sua sul nuovo centro sportivo

Il Palermo sta disputando un ottimo campionato, con la terza piazza occupata in questo momento a -1 dal Monopoli , con cui giocherà domani sera e -7 dalla capolista Bari che si sta rivelando una corazzata. La squadra di Filippi sta crescendo nelle ultime settimane, ma lo stop contro il Picerno è stato un brutto arresto che i rosanero dovranno subito archiviare per ripartire e alimentare le ambizioni di vertice.

Nella giornata odierna il patron del Palermo Dario Mirri ha rilasciato delle dichiarazioni a Italpress, in cui ha analizzato a 360 gradi la stagione fin qui trascorsa, dando un suo parere sul centro sportivo e sul talento Lorenzo Lucca, che sbocciato la scorsa stagione in Sicilia sta facendo intravedere ottime cose anche in Serie B tra le fila del Pisa.