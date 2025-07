Palermo, Mirri: “La passione dei tifosi del Palermo non ha limiti, hanno colorato di rosa e nero la città”

Scelta sede del ritiro? Intanto ringrazio tutta la Valle d'Aosta, ringrazio l'Hotel Billa che ci ha accolto a braccia aperte. Tutto molto bene, clima perfetto per un ritiro calcistico, strutture fantastiche. L'albergo è anche forse troppo bello per noi, ma credo pronto ad accogliere anche tanti turisti, immagino anche nella stagione invernale. La stagione estiva è fantastica, è quella che ci sta regalando la Valle d'Aosta.Un verde fantastico, gente accogliente. In questo devo dire la Sicilia, Palermo e la Valle d'Aosta sembrano molto più vicine di quelle che la geografia ci dice. Quindi colgo l'occasione per ringraziare tutti quanti.

Tifosi presenti in Valle d'Aosta? Questa è la passione dei tifosi del Palermo, che non ha confini, non ha limiti. Tra l'altro devo dire che qui è molto molto comodo, abbiamo fatto tanti ritiri nella nostra storia, ma trovare un posto a meno di un'ora da un grande aeroporto come l'aeroporto di Casella è straordinario. Quindi i tifosi hanno avuto anche quest'anno questa enorme agevolazione. Sono arrivati in tanto, hanno colorato di rosa e nero la città, la Valle. Ieri li ho incontrati, anche se pur velocemente, erano tutti molto sorridenti, tutti molto allegri, tutto molto bene. Quindi devo dire che mi sembra un'unione perfetta.