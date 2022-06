Palermo, Mirri incontra al “Barbera” giovani universitari: “Onore a chi non scappa”

Il presidente del Palermo Dario Mirri ha rilasciato alcune dichiarazioni al "Barbera" durante la presentazione di un percorso di formazione per gli universitari palermitani

“L’università, un po’ come la squadra, rappresentano la nostra città. L’Università degli Studi di Palermo, a mio giudizio, ha fatto dei passi avanti straordinari e oggi è davvero il riferimento culturale della nostra città e dei nostri ragazzi. Credo che il Palermo debba trovare ulteriormente motivi di relazione con l’università e l’università col Palermo. I ragazzi sono lo sport e la città di Palermo vuole essere rappresentata dai ragazzi che studiano, che studiano a Palermo, e che non scappano via, passatemi il termine. Sono una ricchezza per Palermo e anche il Palermo non può farne a meno”.