Palermo, Mirri: “Ho messo soldi e reputazione, ora torno tifoso. Cultura da cambiare”

Parola a Dario Mirri. Il presidente del Palermo a tutto tondo sul passato e sull'immediato futuro del club rosanero, vicinissimo alla facoltosa holding araba dello sceicco Mansur, proprietario di numerose squadre sparse in tutto il globo tra le quali il Manchester City. Nel corso della festa degli 'Amici Rosanero' al Mercato San Lorenzo, Mirri ha speso parole importanti sul suo percorso come investitore nel club di viale del Fante e sull'imminente arrivo del City Football Group alla guida economica della società. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Ricordo quando i tifosi come noi dicevano 'squadra e società senza dignità'. Io credo che l’unica cosa che non abbiamo perso sia proprio la dignità. Poi si può anche perdere una partita, ma non la dignità. A volte ripenso al percorso come dice Baldini o alla prestazione come dice Zeman. La prestazione non può essere casuale, mentre il risultato si. Anche senza la promozione io ho fatto quello che avevo sognato. Ho messo i soldi e a Palermo mettere soldi, faccia e reputazione non è comune, perché purtroppo, in questa città, non è comune dire una cosa e poi farla. Santa Rosalia, il destino, la fortuna ci hanno aiutato, questo è chiaro, ma noi abbiamo messo tutto. Anche senza la promozione, questo percorso per me avrebbe comunque rappresentato una vittoria".