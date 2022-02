Palermo, Mirri: “Errori arbitri sempre a nostro sfavore, c’è protagonismo al Barbera”

Dario Mirri non ci sta, il presidente del Palermo si sofferma sulle ultime discusse decisioni arbitrali a sfavore dei rosanero

Duro sfogo di Dario Mirri, presidente del Palermo, in seguito alle discusse decisioni arbitrali che hanno danneggiato la squadra rosanero, vittoriosa oggi al Barbera contro la Juve Stabia nonostante l'espulsione di Maxime Giron e la relativa inferiorità numerica. Oltre ad un’opinabile gestione dei cartellini, il direttore di gara ha inoltre concesso in pieno recupero un calcio di rigore alla formazione ospite. Dopo quella di Campobasso, un’altra direzione arbitrale che ha generato perplessità e disappunto in casa rosanero. Il patron del club di Viale del Fante decide di far sentire la propria voce, mentre Silvio Baldini in conferenza stampa aveva preferito glissare sul tema. Di seguito le parole di Mirri: