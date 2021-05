Palermo, Mirri: “Di Piazza e il recesso? Cerchiamo nuove risorse. Ecco come stanno le cose”

“Credo che oggi sia scritta una pagina di storia di Torretta e di tutta la Sicilia che vuole rinnovarsi secondo criteri di collaborazione concreta tra associazioni, istituzioni e tutti i soggetti che hanno a cuore lo sviluppo del territorio”.

Parola di Dario Mirri. Nella giornata di oggi, a Torretta, alla presenza del Prefetto di Palermo, è stata ufficialmente firmata la concessione per l’utilizzo del nuovo campo comunale, parte integrante del nuovo Centro Sportivo del Palermo.

“Il centro sportivo è il fondamento su cui una società sportiva deve fondare i risultati sportivi, questo è il senso della giornata di oggi. Riguardo la valutazione tecnica verrà fatta venerdì in conferenza stampa – ha dichiarato il presidente del Palermo -. Oggi credo sia il giorno che aspettavamo, quello di poter sottoscrivere con la Prefettura, che gestisce l’Amministrazione comunale di Torretta, l’assegnazione della concessione pluriennale per gli spazi comunali. Lavori in estate per il centro sportivo? Ci auguriamo di sì, aspettiamo che l’Amministrazione ci dia tutto per poter procedere in questo modo”.

DI PIAZZA – “L’11 giugno è un passaggio più formale che sostanziale, poi a seguire faremo considerazioni ulteriori dopo che si sarà formalizzato questo passaggio. Da un mese e mezzo, quando il recesso è stato comunicato, la società è in cerca di nuove risorse. Questo è chiaro ed evidente e sotto gli occhi di tutti. Ad oggi abbiamo la disponibilità per affrontare serenamente la prossima stagione, per fare ogni valutazione eventuale di ulteriori apporti che possono essere societari o apporti ulteriori a favore del club. Il piano triennale è quello che avevamo previsto due anni fa, siamo assolutamente in linea, pandemia permettendo”, ha concluso.