Palermo, migliorano Segre e Floriano. Contro il Pisa l’unico indisponibile è Sala

Buone notizie dall'infermeria per Eugenio Corini . Il tecnico rosanero, in vista di Palermo-Pisa in programma questo sabato alle ore 14.00, potrà contare sulla quasi totale disponibilità del proprio organico.

Infatti, secondo quanto riportato dall'edizione odierna Giornale di Sicilia, Segre è tornato a lavorare in gruppo dopo l'affaticamento. Tuttavia, vista la disponibilità nello stesso reparto di Damiani e Broh, è lecito pensare che il centrocampista ex Torino si possa concedere comunque un turno di riposo. In difesa, anche Bettella e Mateju sono rientrati a pieno regime dopo lo stop precauzionale dalla seduta dello scorso martedì. Crivello, invece, si è fermato dopo uno scontro fortuito in allenamento che gli ha provocato una botta al costato. Il difensore palermitano ha svolto lavoro in palestra ma sarà comunque convocato per la gara contro il Pisa. Floriano è stato corretto ad interrompere prima del previsto la propria sessione di allenamento dello scorso martedì a causa di una contrattura alla schiena ma le condizioni del numero 7 rosanero sono migliorate ed effettuerà altri controlli per confermare la sua partecipazione al prossimo impegno di Serie B.