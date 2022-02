Palermo-Messina, Brunori all’intervallo: “Ecco l’atteggiamento richiesto da Baldini”

Brunori è stato intervistato all'intervallo del match tra Palermo e Messina, valido per la 21esima giornata di Serie C girone C

L'attaccante rosanero Matteo Brunori ha rilasciato alcune parole ai microfoni di Eleven Sports dopo la fine del primo tempo del recupero della seconda giornata di campionato di Serie C girone C tra Palermo ed ACR Messina. Il bomber italo-brasiliano ha sbloccato il derby contro il peloritani con una zampata vincente sotto porta sfruttando il cross teso dalla destra di Nicola Valente, autore della seconda rete dei ragazzi di Silvio Baldini:

"Era importante partire bene, con l'atteggiamento giusto come voleva il mister. Bisogna dare continuità, stiamo lavorando per trovarla e bisogna continuare cosi. Bisogna entrare come nel primo tempo, non cambiando l'atteggiamento. Dedico il gol a tutti i compagni, senza di loro sarebbe durissima".