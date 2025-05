Palermo, messaggi di affetto di Gomes e Brunori per Vasic dopo la contestazione

Il Palermo ha conquistato l'accesso ai playoff. Nella vittoria con il Frosinone, che ha portato tre punti in casa rosanero in un clima di contestazione quasi surreale, il bersaglio dei fischi - e non solo - è stato anche l'ultimo cambio di Dionisi, che ha fatto subentrare Vasic a Gomes in pieno recupero. Dopo l'accaduto, Brunori e lo stesso francese hanno mostrato affetto e vicinanza al compagno di squadra, tramite due storie su instagram. Il capitano ha scritto sui suoi profili social: "Le mie gambe sono quelle dei miei compagni. Si vince e si perde tutti insieme. Sempre". Anche il francese ha scritto un messaggio di vicinanza e affetto al serbo, confermando la vicinanza di tutto lo spogliatoio al compagno.