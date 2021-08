Palermo: mercoledì sera la cena di squadra, giovedì anche Brunori in campo

Matteo Brunori tra oggi e domani uscirà dalla bolla della Juventus Under 23 dopo un caso di positività al Covid-19

"Giovedì Brunori sarà in campo per la ripresa della preparazione al Barbera". Apre così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport". L'attaccante scelto dal direttore sportivo del Palermo Renzo Castagnini per raccogliere l'eredità di Lorenzo Lucca, tra oggi e domani uscirà dalla bolla della Juventus Under 23, dopo la positività al Covid-19 di Filippo Delli Carri. Alla ripresa degli allenamenti, dunque, il classe 1994 dovrebbe già essere a disposizione del tecnico Giacomo Filippi.