Palermo, mercoledì Felici si (ri)presenterà al pubblico rosanero in conferenza stampa

Felici è di nuovo calciatore del Palermo, in prestito dal Lecce. Sarà presentato in conferenza stampa mercoledì 12 gennaio alle 17:30

Felici sarà presentato in conferenza stampa mercoledì prossimo, come annunciato dal sito ufficiale del club di Viale del Fante: "Mercoledì 12 gennaio l'attaccante del Palermo Mattia Felici verrà presentato alla stampa alle ore 17:30. Gli Operatori dell'Informazione già regolarmente accreditati potranno accedere alla piattaforma Zoom dalle ore 17:20 per partecipare alla conferenza".