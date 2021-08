Palermo, mercato in stand-by: Fantacci nel mirino, ma prima serve una cessione

Con l'arrivo di Brunori, il Palermo rimarrà con un solo slot libero nella lista dei 24+1 prevista dalle norme della Lega Pro

Visite mediche e primo allenamento. Matteo Brunori giovedì potrebbe già essere a disposizione di Giacomo Filippi . L'attaccante italo-brasiliano tra oggi e domani uscirà dalla bolla della Juventus Under 23 , in isolamento dopo un caso di positività al Covid-19 all'interno del gruppo squadra, e approderà in Sicilia. Nei prossimi giorni, dunque, verrà ufficializzato il suo trasferimento in prestito secco, con il club di viale del Fante che rimarrà con un solo slot libero nella lista dei 24+1 prevista dalle regole della Lega Pro .

E quel posto libero verrà, con ogni probabilità, occupato da un centrocampista. "Non subito, però, perché Castagnini vuole prima cedere almeno uno dei tre 'esuberi' rimasti in organico", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Broh, Crivello e Somma, infatti, restano fuori dal progetto tecnico di Filippi. Pertanto, mercato in entrata in stand-by - al momento - in attesa di almeno una o due uscite. Tuttavia, il club di viale del Fante continua a seguire con interesse Fantacci, centrocampista di proprietà dell’Empoli, lo scorso anno in prestito alla Juve Stabia. Il giocatore piace sia a Castagnini, sia a Filippi. E la società toscana non avrebbe problemi a cederlo in prestito per un'altra stagione. Più complicata, invece, la pista che porterebbe a Dall’Oglio del Catania.