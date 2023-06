Palermo, “Memorial Peppino Tedesco”: in campo le vecchie glorie, c’è anche Baldini

In memoria di Peppino Tedesco . Lunedì 5 giugno, alle ore 20:00, allo Sport Village di Tommaso Natale, andrà in scena il primo "Memorial Peppino Tedesco", un'amichevole organizzata dai fratelli Giovanni , Giacomo , Salvatore e Chicca Tedesco - figli dello storico custode dei campi del Malvagno - al fine di raccogliere fondi a sostegno dell'Associazione diabetici della provincia di Palermo "Vincenzo Castelli" Odv.

Per l'occasione, torneranno in campo - oltre ai fratelli Tedesco - diverse vecchie glorie rosanero: da Francesco Galeoto e Gaetano Vasari, passando per Giancarlo Ferrara e Giovanni Ignoffo. Presenti anche Mario Santana, Salvatore Aronica, Erjon Bogdani, Alessandro Parisi, Salvatore Cardinale, Salvatore La Vardera, Emilio Zangara, Jacopo Dall'Oglio, D'Angelo, Rosario Bennardo, Francesco Di Gaetano, Fabio Lupo e Leandro Rinaudo. In panchina per le "Rosanero Legends" torna Silvio Baldini, mentre Ignazio Arcoleo guiderà i "Picciotti Legends". A dirigere il match sarà un ex arbitro di Serie A.