Palermo, mediana solida ma ancora a secco: Filippi a caccia dei gol del centrocampo

Il nuovo 3-5-2 collaudato da Giacomo Filippi ha trovato una spiccata solidità difensiva, senza però osare più di tanto con i suoi centrocampisti in zona gol

"Una cerniera insuperabile, che però ancora non segna. È il paradosso della mediana del Palermo: da quando Filippi è passato al 3-5-2, i rosa non subiscono più gol, ma i centrocampisti continuano a non farsi sentire in zona gol". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che mette al microscopio il rendimento realizzativo del centrocampo collaudata dal Giacomo Filippi in queste ultime uscite del suo Palermo. La mediana a 3 con gli esterni di fascia a completare il quintetto in mezzo al campo ha giovato non poco alla compagine rosanero. Una vera e propria diga davanti alla difesa, capace alle volte di arginare sul nascere le offensive studiate dagli avversari per far male alla retroguardia guidata da Pelagotti.