Palermo, maxi assegno ai procuratori: nel 2021 speso più di sette club di Serie B

Salgono le commissioni pagate agli agenti dei calciatori, il Palermo Calcio di Dario Mirri guida la classifica del Girone C di Serie C

"Nessuno nel Girone C spende quanto il Palermo per i procuratori. Nel 2021, il club di viale del Fante ha pagato 422.368 euro per gli agenti dei propri calciatori, più del doppio rispetto al 2020, anno in cui però non veniva presa in considerazione la metà di stagione trascorsa in Serie D", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori in casa rosanero focalizzando la propria attenzione sulle spese del club di Dario Mirri per i procuratori dei propri calciatori.