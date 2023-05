Palermo, Mateju: “Grazie per questo anno meraviglioso pieno di emozioni”

"La partita è ancora nella testa…. ma questo è il calcio. Un'altra lezione in vista del prossimo anno, grazie per questa annata meravigliosa pieno di emozioni", così Ales Mateju su Instagram. Il difensore del Palermo fa riferimento al pareggio contro il Brescia di Gastaldello che ha negato alla squadra di Corini la partecipazione ai prossimi playoff di Serie B. Il classe 1996 ha disputato ben trentatré partite nella sua prima annata in rosanero. Ecco, di seguito, il post pubblicato dal difensore ex Venezia tramite il proprio profilo Instagram ufficiale.