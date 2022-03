Palermo: Massolo mette maglia dell’esordio all’asta per beneficenza

Samuele Massolo, portiere del Palermo, ha dato una delle maglie utilizzate finora in campionato all’associazione onlus Live, impegnata nella raccolta di defibrillatori in giro per l’Italia

Mediagol ⚽️️

"Poche presenze, ma quanto bastano per fare un bel gesto", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" puntando i riflettori sull'iniziativa del secondo portiere del Palermo, Samuele Massolo.

L'ex Fermana ha dato una delle maglie utilizzate finora in campionato (due sole presenze, una da titolare a Catanzaro) all’associazione onlus Live, impegnata nella raccolta di defibrillatori in giro per l’Italia. Oltre all'estremo difensore rosanero diverse conoscenze del Palermo hanno messo la propria maglia all'asta come Dybala, La Gumina e Goldaniga.

"Per chi volesse partecipare, sul sito della onlus Live è presente un link che rimanda alla loro pagina di Ebay. La maglia di Massolo sarà all’asta fino al pomeriggio di lunedì", chiosa il Gds.