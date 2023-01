PALERMO, MASIMILIANO DODA CEDUTO ALL’IMOLESE. LA NOTA DEL CLUB ROSANERO

Il difensore albanese classe 2000 cambia maglia dopo tre stagioni con il Palermo, a cui era legato fin dalla rinascita del club in Serie D. Dopo le 21 presenze maturate tra i dilettanti nel 2019/20, con il passare del tempo Doda è scivolato indietro nelle gerarchie dei vari tecnici tra la C e la B, Boscaglia e Filippi prima, Corini adesso. Venti apparizioni in totale in terza serie per l'ex Sampdoria, solamente spezzoni di gara e quasi mai titolare. In questa prima prima parte di campionato nessuna presenza in Serie B, solamente un gettone collezionato in Coppa Italia contro la Reggiana ad agosto.