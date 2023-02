Palermo, Masciangelo in conferenza stampa: oggi la presentazione al “Barbera”

Prosegue la marcia di avvicinamento alla super sfida Palermo - Frosinone , valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B 2022-2023, in programma sabato 18 febbraio allo Stadio "Renzo Barbera" alle ore 14:00. La compagine di Eugenio Corini è chiamata a risollevarsi dopo il ko del "Ferraris" contro il Genoa di Alberto Gilardino, che ha arrestato la scia di nove risultati utili consecutivi della formazione siciliana.

Per il calciatore ex Benevento si profila dunque la possibilità della prima convocazione in maglia rosanero dopo il periodo di ricondizionamento atletico, che non gli ha permesso di essere presente in lista nelle sfide contro Reggina e Genoa.