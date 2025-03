Palermo, Martorelli: “Nel mancato esonero di Dionisi errore di gestione non di poco conto”

IL NON ESONERO DI DIONISI

L'operatore di mercato ha affrontato il tema del tecnico rosanero, e della sua avventura a Palermo dopo il mancato esonero: "Quando una società decide di esonerare l’allenatore deve avere la certezza di avere la disponibilità del successore. Immagino come possa continuare a lavorare Dionisi in un ambiente dove non ha più fiducia. È stato commesso un errore di gestione non di poco conto", ha concluso.