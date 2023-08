Palermo, martedì sera la sfida contro la Reggiana. GdS: “Il primo esodo dei tifosi”

"Cresce l’entusiasmo in vista della prima trasferta 'libera' della stagione del Palermo", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo e sulla sfida contro la Reggiana, in programma martedì sera al "Mapei Stadium". Se contro Cagliari (Coppa Italia) e Bari l'ingresso era riservato ai soli possessori della SiamoAquile Card, contro la squadra di Alessandro Nesta non ci saranno restrizioni di alcun tipo "e i tifosi potranno dare vita al primo esodo del 2023/24".