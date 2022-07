Palermo, martedì la presentazione di Pigliacelli: dichiarazioni live su Mediagol.it

L'estremo difensore originario di Roma, che si è già aggregato ai nuovi compagni di squadra, domani parlerà in conferenza stampa. "Domani alle ore 12 allo stadio "Renzo Barbera" Mirko Pigliacelli sarà presentato alla Stampa. L'accesso all'impianto sarà consentito a partire dalle 11.45 esclusivamente agli Operatori dell'Informazione in possesso di accredito stagionale 2022-2023 per assistere alle conferenze stampa del Palermo FC", si legge nella nota diramata dalla società rosanero. Dichiarazione live su Mediagol.it.