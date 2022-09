Palermo, martedì la conferenza stampa di presentazione di Bettella

Archiviato il ko contro la Reggina, il Palermo si prepara al prossimo impegno di campionato contro il Genoa in programma venerdì prossimo allo stadio "Renzo Barbera". Martedì 5 settembre interverrà in conferenza stampa il neo acquisto Davide Bettella per presentarsi alla stampa e proiettarsi alla prossima sfida che attenderà i rosa.