Palermo, martedì 19 settembre chiude la campagna abbonamenti: info e dettagli

Ultime ore per abbonarsi al campionato 2023/2024 del Palermo che, venerdì sera, affronterà in casa il Cosenza.

Ultime ore per abbonarsi al campionato 2023/2024 del Palermo. Martedì 19 settembre alle 23.59 sì concluderà, infatti, la campagna abbonamenti e non sarà più possibile acquistare tagliandi stagionali con le promozioni e le tariffe speciali previste per quest'anno (CLICCA QUI PER I DETTAGLI)