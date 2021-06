Palermo, Marong torna per restare: il difensore gambiano rinnova fino al 2023

Il difensore è in Gambia in vacanza per la prima volta: rientra a inizio luglio per firmare il rinnovo con il Palermo

⚽️

Nei prossimi giorni firmerà il rinnovo con il Palermo. Stiamo parlando di Bubacarr Marong. "Le divergenze che erano emerse nei giorni scorsi sono state quasi del tutto appianate. Mancano da chiarire pochi dettagli", informa l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport". I primi di luglio, il difensore tornerà in Italia dalla Gambia, dove sta trascorrendo per la prima volte le vacanze. E apporrà la firma che lo legherà al club di viale del Fante fino al 30 giugno 2023.

D'altra parte, la volontà del classe 2000 è stata sin dal primo momento quella di restare a giocare in Sicilia con il tecnico che ha creduto in lui, facendolo esordire tra i professionisti: Giacomo Filippi. Prima di allora, infatti, Marong non era mai sceso in campo, neppure in Serie D con Pergolizzi in panchina. Le poche presenze collezionate con la maglia del Palermo nel finale della scorsa stagione sono comunque bastate per attirare su di sé l'attenzione di diversi club di Serie C. Il Palermo, però, ha deciso: Marong continuerà a vestire la maglia rosanero, con l'obiettivo di ripagare la fiducia di Filippi.