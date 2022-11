Palermo, Marino: “Modena per ripartire. Parma top ma… tutto su Sala e Nedelcearu”

LA SVOLTA - "A volte serve una vittoria per svoltare quando ci sono momenti in cui non arrivano risultati, soprattutto in piazze esigenti come Palermo, si avverte di più la pressione. C’è la paura si sbagliare e non si gioca in maniera tranquilla, per cui in questi momenti ci vuole un po’ di carattere per superare la fase negativa. Loro lo hanno avuto, perché vincere al Braglia è un’impresa importante e può servire per ripartire".