Palermo, Marino: “I rosanero hanno tempo per recuperare, ma bisogna guardarsi dietro”

SERIE B

Il tecnico ha parlato della Serie B, tra la capolista Sassuolo e le delusioni: "Il Sassuolo è un’altra dimensione. Ripartire dopo una retrocessione non è facile, inconsciamente qualcuno potrebbe anche mollare. Invece la squadra sta spingendo al massimo. Per il secondo posto è una bella lotta. Sono due squadre ben allenate, non possono abbassare la guardia e se la giocheranno fino alla fine. Palermo e Sampdoria sono le due squadre che hanno deluso le aspettative. C’è tempo per recuperare ma devono anche guardarsi dietro perché la classifica è corta", ha detto l'ex Crotone.