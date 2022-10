Palermo, Mariano Gonzalez: “Zamparini mi diede uno schiaffo in faccia. Santana…”

“Una trattativa molto rapida. Il Palermo mi ha cercato e io ho accettato, senza sapere molto del club perché arrivava da molti anni di B e di C. C’era Zamparini e avevo visto che il club era in continua crescita, mi parlarono dello stadio e della passione dei palermitani, tutte cose poi riscontrate nei due anni splendidi in cui ci siamo qualificati alle coppe europee. Ora so che stanno tornando. Ero a Milano a firmare il contratto e in hotel arrivò Zamparini. Bussò alla porta, mi chiese come stessi e poi mi diede uno schiaffo in faccia. Era un po’ pazzo, ma poi mi disse di mettercela tutta che credeva in me ed era contento che fossi arrivato. Mi sorprese questa accoglienza e questo episodio continuo a ricordarmelo molto bene. Zamparini diceva che i migliori esterni del campionato eravamo io e Mario Santana. Ci ha sempre elogiato, certe volte esagerava e altre no, ma era sempre un’opinione importante la sua perché era il presidente. L'allenatore che mi ha più colpito in Italia? Non ne posso scegliere uno: con Guidolin giocai poco ed ero appena arrivato, ma anche da lui ho imparato qualcosa, così come da Del Neri, Papadopulo e Mancini. Sono sempre stati onesti con me”.