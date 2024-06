Palermo, Marconi via a zero: quattro club di Serie C sulle sue tracce. La situazione

Termina dopo quattro anni l'avventura di Ivan Marconi in quel di Palermo. Il contratto che lega il centrale classe 1989 al club di viale del Fante scadrà il prossimo 30 giugno e non sarà rinnovato. Per questo motivo, l'ormai ex numero 15 rosanero ha già iniziato a guardarsi intorno per trovare una nuova sistemazione. Diversi i club di Serie C pronti a puntare sull'esperienza del difensore originario di Brescia, che ha già conquistato per ben tre volte la promozione dalla Lega Pro alla Serie B con le maglie di Cremonese, Monza e, appunto, Palermo.