Palermo, Marconi col Catanzaro toccherà quota 100 presenze: è il terzo dell’era Mirri

Prelevato dal Monza in cui aveva conquistato una promozione in B, Marconi è stato uno dei primi profili individuati dal Palermo per gettare solide basi in Serie C dopo la promozione dalla D, divenendo ben presto uno dei leader della formazione allenata prima da Roberto Boscaglia ed in seguito da Giacomo Filippi. Nell'annata successiva, il classe 1989 ha fatto breccia nel cuore dei tifosi rosanero diventando sempre più un punto di riferimento della squadra, mettendosi in mostra anche con una rovesciata decisiva a salvare sulla linea di porta un pallone destinato a terminare in rete nella finale d'andata contro il Padova ai playoff di Serie C. Immagine simbolo, divenuta iconica nell'esaltante cavalcata della banda Baldini. Protagonista anche in cadetteria, Marconi ha ripreso confidenza con la categoria lasciata in "standby" tre anni prima quando indossava la maglia della Cremonese. Pur essendo un difensore centrale, Marconi è riuscito a mettere a segno alcuni gol pesantissimi, sfruttando tempismo nello stacc, abilità nel gioco aereo e presenza sulle palle inattive, firmando l'1-0 finale nei big match contro Parma e Bari, curiosamente entrambe le reti siglate nel secondo tempo, sotto la curva Sud del "Renzo Barbera" in una giornata di fitta pioggia. Il gol più recente, invece, risale alla prima partita del girone di ritorno della passata stagione, con il suo colpo di testa che ha dato il via alla rimonta rosanero a Perugia con il 3-3 finale realizzato da Brunori.

Con gli acquisti di Fabio Lucioni e di Pietro Ceccaroni, la proprietà ha alzato il livello di competitività nel pacchetto di difensori, con Marconi che è stato "costretto" ad accomodarsi in panchina, così come Nedelcearu, in queste prime uscite della stagione attuale. Tuttavia, il recente stop del centrale ex Venezia ha dato una nuova opportunità a Marconi di rimettersi in gioco con la maglia rosanero con l'obiettivo di far bene e di contribuire a risollevare il morale di una squadra involuta rispetto al convincente avvio di campionato. Ivan, ragazzo affabile e professionista esemplare, si è fatto trovare subito pronto quando Corini lo ha chiamato in causa. Profilo apprezzato dai tifosi per umiltà, applicazione, spirito gladiatorio e dedizione alla causa, Marconi taglierà proprio contro il Catanzaro un traguardo significativo con la maglia del Palermo. Cento presenza e tre punti per uscire dalla crisi, per il difensore rosanero il weekend non potrebbe cominciare in modo migliore...