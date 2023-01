Palermo, marcia da playoff: 13 punti in 7 gare, continuità e numeri da big per Corini

Un bilancio numericamente in perfetto equilibrio, un ciclo virtuoso che caratterizza una parabola ascendente all'insegna della continuità. Il Palermo targato Eugenio Corini prende sempre più forma, tattica e mentale, e viaggia ad una considerevole velocità di crociera in relazione all'obiettivo stagionale. L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" focalizza la crescita esponenziale in termini di equilibrio, solidità e risultati conseguiti, fatta registrare da Brunori e compagni nell'ultimo periodo. Numeri e costanza decisamente da alta classifica, con sette risultati utili consecutivi e ben tredici punti conquistati dalla vittoria al "Vigorito" di Benevento contro la compagine di Fabio Cannavaro. Prendendo in esame lo stesso lasso di tempo e la medesima porzione di calendario, solo Frosinone e Genoa hanno fatto meglio degli uomini di Corini, con i rosanero capaci di appaiare la Reggina in questa speciale graduatoria parziale. Nessuno ha collezionato fin qui in categoria una serie positiva così duratura, tre vittorie e quattro pareggi che hanno evidenziato una crescita esponenziale sul piano della gagliardia e della sagacia tattica, il Palermo non ruba l'occhio ma è determinato e straordinariamente compatto, in grado di reagire con veemenza e rimediare anche alle situazioni di oggettiva difficoltà- Tanti scalpi eccellenti al Barbera tra le big di questo campionato: Genoa, Cagliari, Parma e Bari regolate di misura ma con merito al culmine di partite intense e tirate. Poker di successi di prestigio che fa il paio con significative rimonte lontano dal proprio stadio, come avvenuto a Ferrara contro la Spal, a Brescia o a Perugia nell'ultima trasferta ad oggi disputata. Il calciomercato invernale potrà ulteriormente potenziare una rosa che sta già spingendo al massimo in relazione a defezioni forzate e limiti strutturali. La trasferta di Ascoli sarà un indicativo crocevia per dimensionare le reali ambizioni della squadra di Corini, che punta ad una serena e tranquilla salvezza ma, classifica alla mano, può strizzare l'occhio alla zona playoff.