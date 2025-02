Palermo-Mantova, il pre-partita: tre punti pesantissimi in palio

L'ANALISI DEL MATCH

I lombardi hanno, grazie a Possanzini, una visione del calcio molto moderna e basata sul possesso palla: quasi il 62% di possesso palla medio a partita e una precisione dei passaggi notevole, dell'86%. Partendo dal proprio portiere si sviluppa l'azione in orizzontale: del gioco ragionato il tecnico ne ha fatto il suo cavallo di battaglia, sin dallo scorso anno in Serie C. Si nota anche una grande concretezza, con una media di grandi occasioni a partita di 1.4, ma che hanno portato 29 gol: i rosanero, al contrario, pur con una media molto più alta (2.3 a match), hanno segnato due reti in meno. Il punto debole del Mantova è certamente la fase difensiva: se la sfida non riesce ad essere gestita al meglio, non poche volte si sono presentate sconfitte larghe, soprattutto in trasferta. E in tal senso, fuori dalle mura amiche hanno raccolto solamente 9 punti, conquistando una sola vittoria. I biancorossi vengono da 2 sconfitte consecutive con Modena e Sassuolo, e certamente un altro match senza punti metterebbe in guai seri la squadra in ottica Play-out.