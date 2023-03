Palermo, manita al Modena e tappa a Girona: ritiro per lo sprint finale in Serie B

Adesso sarà tempo di ricaricare le batterie per lo sprint finale. Due giorni di riposo per i rosanero, con la sosta del campionato che arriva forse nel momento più opportuno, soprattutto nella speranza di recuperare quanti più uomini possibili. Martedì per il Palermo sarà il momento di volare in Spagna con tappa Girona. Dal centro sportivo "La Vinya", quartier generale della squadra spagnola, anch'essa appartenente alla galassia City Football Group, la squadra rosanero vorrà vuotare il più possibile l’infermeria e recuperare alcune pedine fondamentali per lo scacchiere tattico di Eugenio Corini, Brunori su tutti.