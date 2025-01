Palermo, Maniero: “Pohjanpalo è un giocatore importante. In coppia con Brunori…”

Filippo Maniero , ex Palermo e Venezia e uno dei calciatori passati in Sicilia dopo l’arrivo di Maurizio Zamparini , è intervenuto ai microfoni di "tuttomercatoweb", in cui il tema principale è stato il possibiile trasferimento di Pohjanpalo in rosanero.

POHJANPALO IN ROSANERO?

L'ex attaccante ha parlato della situazione del finlandese: "Il Venezia, per quello che ha fatto in questi mesi, parliamo di un giocatore importante per i lagunari. Se va via il club dovrà cercare uno dello stesso livello. I nomi usciti sono tutti di grande spessore. Ma tra il dire e il fare ci passa tanta differenza. Pohjanpalo è il numero uno incontrastato della squadra e sostituirlo non sarebbe facile. Credo che i tifosi ci rimarrebbero male e sarebbe dura da digerire. Dovesse succedere, il Venezia porterebbe via ai suoi tifosi l’emblema della squadra, uno a cui sono tutti affezionati. D'altra parte se il Palermo vuole provare a centrare i playoff e andare su non c’è coppia migliore di Brunori-Pohjanpalo. Sono due ottimi calciatori", ha concluso Maniero.