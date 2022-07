Palermo, Mangia su Pigliacelli: “Mirko è un portiere stile Ederson. Gol su rigore…”

Le dichiarazioni di Devis Mangia, ex allenatore del Palermo

Pigliacelli day. L'esperto portiere classe 1993 si aggregherà quest'oggi al Palermo di Silvio Baldini. Dopo quattro anni trascorsi in Romania tra le fila dell'Universitatea Craiova, l'ex Frosinone è pronto per una nuova sfida in rosanero. Chi lo conosce bene è Davis Mangia, allenatore del Palermo nel 2011. E' stato proprio l'attuale commissario tecnico della nazionale maltese, infatti, a portare con sé Pigliacelli in Romania nel 2018. Intervenuto nel corso del format di approfondimento sportivo Tgs Studio Sport, Davis Mangia ha parlato così di Pigliacelli.

"Per rimanere in tema City, direi che Mirko è un portiere stile Ederson: gli piace giocare, stare alto, è abile a costruire l'azione del basso. Queste sono le sue caratteristiche. Inoltre, ha personalità e sa come mostrarla in campo. Non conosco Massolo e ovviamente toccherà a Baldini scegliere il titolare, ma io posso dire che Pigliacelli è un portiere affidabile e bravo coi piedi".

L'ANEDDOTO- "Il gol su rigore di Pigliacelli? Giocavamo contro lo Steaua Bucarest e venivamo da un filotto di 5 errori consecutivi dal dischetto. E così per interrompere quella striscia, decisi di far tirare Mirko. Mi sembrò una cosa logica quella di cercare una soluzione alternativa".

Devis Mangia si è poi soffermato su un altro profilo vagliato dal Palermo in sede di calciomercato. Stiamo parlando di Nedelcearu, difensore del Crotone che il tecnico della nazionale maltese ha avuto modo di vedere all'opera in Romania: "In realtà l'ho visto poco perché lasciò la Dinamo per andare in Russia poco dopo il mio arrivo a Craiova. Ha una struttura importante, fa parte del giro della nazionale rumena. Poi, ovviamente, dipende anche dal tipo di impostazione tattica che Baldini intende dare al Palermo".

Chiosa di Mangia sulla sua esperienza sulla panchina siciliana: "Palermo resta la piazza in cui mi sono trovato meglio in assoluto in Italia. Piazza fantastica, dove è bellissimo fare calcio".