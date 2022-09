Palermo, Manchester regala certezze ai rosa: il gruppo esce cementato

Il gruppo trova unione e consapevolezza nel mini ritiro di Manchester

"Il Palermo torna da Manchester con più certezze, mira da migliorare". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sul mini ritiro dei rosanero in Inghilterra, terminato nella giornata di ieri con il ritorno in Sicilia della squadra con un volo charter atterrato in serata. L'esperienza dei rosanero a Manchester, aveva come principale obiettivo quello di amalgamare la squadra.

"Quello che Corini non ha avuto né tempo, né modo di fare, essendo arrivato a stagione ormai iniziata, senza la possibilità di seguire i suoi ragazzi in ritiro. [..] Come dice lui, però, una squadra non si crea in un mese. E allo stesso tempo, non saranno cinque giorni a creare un gruppo".

Tra le altre note liete da registrare, c'è indubbiamente quello relativo al ritorno al gol di Soleri. L'attaccante, ancora a secco di reti in campionato, ha deciso il test amichevole contro il Nottingham Forest partendo dalla panchina. "Nelle idee dell'allenatore, l'attacco titolare è quello provato anche in questi giorni a Manchester, con Brunori di punta supportato da Elia e Di Mariano sulle fasce. Le alternative, però, giocano un ruolo fondamentale per provare a forzare la partita in caso di necessità. A questo serve un Soleri più in palla e a questo serve un Vido più integrato nel gioco".

Nonostante non abbia avuto grandi chance, l'allenamento congiunto di venerdì pomeriggio, ha dato segnali incoraggianti anche per quanto riguarda il numero 19 rosanero. Da ritoccare, ancora, la difesa: reparto su cui Corini si è voluto focalizzare in questo mini ritiro dell'Etihad Campus, che attualmente non può contare su Nedelcearu dopo la convocazione dalla Romania.

"Però, contro quel che restava del Nottingham Forest, si è vista una squadra decisamente attenta a non cadere in trappola nella propria metà campo. Buttaro sempre puntuale nell'anticipo, Marconi e Lancini abili a non farsi battere in velocità da un Konaté a dir poco pericoloso sullo scatto, Mateju provato anche a destra con Sala a sinistra per creare un'alternativa sulla fascia mancina. È chiaro Col Südtirol e nelle prossime partite sarà tutta un'altra storia, ma le premesse su lavoro svolto sono positive. Il gruppo c'è".

Il Palermo torna da Manchester con una consapevolezza maggiore nei propri mezzi e una squadra in cui tutti gli elementi sembrano essersi integrati bene. Nonostante l'attacco resti sempre il reparto più vivo, il gol fa fatica sempre ad arrivare. In occasione del test contro il Nottingham, infatti, sono diverse le occasioni materializzatesi nei piedi degli uomini di Corini: "la traversa di Elia, il colpo di testa di Segre sull'esterno della rete, la punizione di Stulac e la chance mancata da Vido".

Resta l'incognita legata agli infortunati: Accardi, Broh e Valente, alla partenza. Al rientro da Manchester, l'unico ad essere recuperato è Valente, con Broh atteso nuovamente in gruppo da questa settimana. Ad aggiungersi, invece, alla lista, è Bettella: da rivalutare al rientro, dopo lo stop in allenamento.