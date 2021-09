Palermo, mamma e papà Biffi al Museum rosanero: “E’ sempre bello tornare a casa”

Questo pomeriggio, papà e mamma Biffi, allo Stadio Renzo Barbera presso il Palermo Museum, immortalando il momento della loro visita dinanzi la maglia appartenuta al loro figlio, lo storico numero 16 e capitano rosanero, Roberto Biffi

Milanese di nascita, l'ex tecnico della Sanremese ha scritto la storia del club rosanero per ben undici stagioni (1988-1999) e oltre 350 presenze complessive tra campionati di Serie C e Serie B, Coppa Italia e playoff. Roberto Biffi si è guadagnato un posto unico nella storia del Palermo per il record incontrastato di presenze con la casacca rosa, oltre 350, che lo hanno reso idolo assoluto nel cuore di tutti coloro che amano i colori rosanero.