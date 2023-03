Palermo, maledizione rigori: le alternative di Corini, da Di Mariano a Verre

Sono cinque in totale gli errori dal dischetto della compagine di Eugenio Corini

"La maledizione continua e spezzare l’incantesimo che si è abbattuto su Matteo Brunori e sul Palermo sembra sia ormai roba da rito Voodoo. Perché quattro rigori falliti sono quasi certamente un record in negativo, come i cinque in totale sbagliati dai giocatori rosanero". Apre così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" nella sua edizione siciliana. Il Palermo ha conquistato contro il Pisa, nella ventottesima giornata di Serie B, il quarto pareggio consecutivo. Al vantaggio rosanero firmato da Di Mariano ha risposto, nel finale di gara, il super gol di Sibilli. Nel match del "Romeo Anconetani" pesa però l'errore dal dischetto di Matteo Brunori, il quinto totale della squadra finora e il quarto personale dell'italo-brasiliano.

A secco ormai da cinque gare, l'ultimo gol di Brunori è arrivato proprio su calcio di rigore al "Barbera" nella vittoria contro la Reggina. Il Palermo è seconda squadra in Serie B ad aver ricevuto più calci di rigore a favore, addirittura nove, ma al contempo è la franchigia che ne ha sbagliati maggiormente. La sequenza negativa del bomber ex Juventus è iniziata nella gara d'andata contro il Cosenza, dove Brunori mise a segno una doppietta ma fallì il penalty del possibile pareggio (match terminato 3-2 per i rossoblu). Nel turno successivo contro il Venezia, in cui i rosanero uscirono nuovamente sconfitti, l'italo-brasiliano calcia nuovamente male sia il rigore che la ribattuta, alle stelle. Stessa situazione ad Ascoli, dove è maturata un'altra sconfitta, poi a Pisa.

"Diciamo che senza tutti questi rigori gettati alle ortiche i rosanero sarebbero quantomeno dentro la zona playoff", continua la rosea nella sua analisi. Come detto, il Palermo è la squadra con il maggior numero di rigori ottenuti, prima del Bari (10) e seguita dal Pisa (8). Toscani e pugliesi però hanno sicuramente un livello realizzazione alto. Antenucci e compagni ne hanno falliti due, tutti segnati invece quelli nerazzurri. Inoltre, come sottolinea ancora il noto quotidiano, i rosanero così come il Genoa, si affidano unicamente a un solo rigorista, eccezion fatta per il penalty calciato (e sbagliato) da Gennaro Tutino.

Le alternative, di cui adesso si comincia più intensamente a discutere, non mancano. Da Di Mariano a Verre, dallo stesso Tutino al riscoperto Soleri. " Brunori andrebbe anche protetto in rispetto di quanto ha fatto nelle ultime due stagioni, prima in Serie C e poi in B. (...) Anche se c’è da credere, conoscendolo, che vorrà vincere anche questa sfida in modo definitivo, ripresentandosi a battere dal dischetto come è già successo dopo ogni errore". Conclude la "Gazzetta dello Sport"