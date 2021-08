Palermo: maglietta speciale in regalo anche a chi comprerà tutti i biglietti 21/22

Una decisione in ragione dei posti limitati per l’abbonamento alla stagione 2021/2022

In ragione dei posti limitati per l’abbonamento alla stagione 2021/2022, il Palermo ha deciso di regalare la maglia a edizione limitata con tutti i loghi anche a tutti i tifosi che alla fine della stagione avranno acquistato e conservato prova dei biglietti di tutte le singole partite messe in vendita durante l’intero campionato.