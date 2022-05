Palermo, Maccarone: “Baldini una garanzia. Conosco il City, con Mansour al timone…”

Le parole dell'ex Palermo, Massimo Maccarone, su presente e futuro del club rosanero

"A me fa strano non vedere il Palermo in Serie A. Se devo essere sincero, mi sembra che quest’anno si sia seminato bene in vista del futuro. Palermo è sempre stata una piazza di questo tipo. Anche in categorie inferiori, il “fascino” resta sempre il medesimo".

Sulle possibili ambizioni con Mansour al timone: "Ho giocato in Premier League e conosco la storia del Manchester City che si commenta da sola. E’ difficile fare previsioni su come potrebbe trasformarsi il Palermo. Logico è che il nome è quello che è. Non si può non essere estasiati, nei panni dei tifosi rosanero. Se si parla di Palermo, come dicevo prima, io non posso non pensare a una squadra che non giochi in Serie A".